Bal de carnaval Niederhaslach Niederhaslach Niederhaslach Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Niederhaslach

Bal de carnaval Niederhaslach, 25 février 2023, Niederhaslach Niederhaslach. Bal de carnaval 10 place des Fêtes Niederhaslach Bas-Rhin

2023-02-25 – 2023-02-25 Niederhaslach

Bas-Rhin Niederhaslach EUR Bal de carnaval organisé par le comité des fêtes de Niederhaslach animée par l’orchestre ma bonne étoile. Une jolie récompense aux plus beaux costumés. L’entrée est gratuite pour les moins de 12 ans. Une petite restauration sur place sera possible. Bal de carnaval, avec petite restauration +33 3 88 50 96 16 Niederhaslach

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Niederhaslach Autres Lieu Niederhaslach Adresse 10 place des Fêtes Niederhaslach Bas-Rhin Ville Niederhaslach Niederhaslach lieuville Niederhaslach Departement Bas-Rhin

Niederhaslach Niederhaslach Niederhaslach Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/niederhaslach-niederhaslach/

Bal de carnaval Niederhaslach 2023-02-25 was last modified: by Bal de carnaval Niederhaslach Niederhaslach 25 février 2023 10 place des Fêtes Niederhaslach Bas-Rhin Bas-Rhin Niederhaslach Niederhaslach, Bas-Rhin

Niederhaslach Niederhaslach Bas-Rhin