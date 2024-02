BAL DE CARNAVAL Basse-Rentgen, dimanche 3 mars 2024.

BAL DE CARNAVAL Basse-Rentgen Moselle

Dimanche

Le carnaval continue son grand bal.

Préparez vos plus beaux costumes car la fête s’annonce colorée.

Au programme de la restauration salée avec de la tartiflette sur commande (voir sur la page Facebook de l’APE ou de la commune), de la restauration sucrée avec crêpes, gâteaux et barbapappa. Mais aussi une bonne ambiance et un stand de tatouage.

L’APE vous attend nombreux !

Une crêpe sera offerte à tous les enfants déguisés.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 11:45:00

fin : 2024-03-03 17:00:00

18 rue de l’église

Basse-Rentgen 57570 Moselle Grand Est ape_jules_verne@hotmail.com

L’événement BAL DE CARNAVAL Basse-Rentgen a été mis à jour le 2024-02-15 par OT CATTENOM ET ENVIRONS