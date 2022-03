Bal de 19H32 Le Non-Lieu Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Roubaix

Bal de 19H32 Le Non-Lieu, 14 mai 2022, Roubaix. Bal de 19H32

Le Non-Lieu, le samedi 14 mai à 19:00

Le **bal de 19h32** aura lieu le **Samedi 14 mai 2022 à 19h**, **au Non-Lieu** en partenariat avec Roubaix Tourisme. 1932, c’est l’année où fut inaugurée la Villa Cavrois, intimement liée à l’aventure textile de la famille Cavrois à l’usine Cavrois-Mahieu. Après un premier bal en 2015 pour l’ouverture des portes de la Villa Cavrois au public, cette deuxième édition en célèbre les 90 ans : ambiance moderniste, musique swing/charleston/musette et tenue de rigueur, bienvenue aux Gatsby, Borsalino, Garçonnes et mauvais garçons !

Entrée à 7€ (paiement sur place)

Un événement festif et convivial au Non-Lieu dans le cadre du printemps de l’art déco en partenariat avec Roubaix Tourisme. Le Non-Lieu 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Roubaix Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Roubaix Autres Lieu Le Non-Lieu Adresse 117 Rue Montgolfier, 59100 Roubaix Ville Roubaix lieuville Le Non-Lieu Roubaix Departement Nord

Le Non-Lieu Roubaix Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roubaix/

Bal de 19H32 Le Non-Lieu 2022-05-14 was last modified: by Bal de 19H32 Le Non-Lieu Le Non-Lieu 14 mai 2022 Le Non-Lieu Roubaix roubaix

Roubaix Nord