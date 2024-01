BAL COUNTRY SAUVIAN Sauvian, samedi 17 février 2024.

BAL COUNTRY SAUVIAN Sauvian Hérault

Sortez votre plus belle tenue de country et venez rejoindre les Country Friend’s Sauvian pour cette soirée 100% Country ! Ambiance conviviale assurée !

Sortez votre plus belle tenue de country et venez rejoindre les Country Friend’s Sauvian pour cette soirée 100% Country ! Ambiance conviviale assurée ! EUR.

Boulevard Charles de Gaulle

Sauvian 34410 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 19:00:00

fin : 2024-02-17



L’événement BAL COUNTRY SAUVIAN Sauvian a été mis à jour le 2024-01-26 par OT BEZIERS MEDITERRANEE