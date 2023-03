BAL COUNTRY Salle Dumas Bar-le-Duc Catégories d’Évènement: Bar-le-Duc

BAL COUNTRY Salle Dumas, 15 octobre 2023, Bar-le-Duc

2023-10-15 13:00:00 – 2023-10-15 19:00:00

Salle Dumas 1 Place Sainte-Catherine

Meuse Le club de country de Bar-le-Duc organise son bal annuel.

Lieu de danse mais aussi de convivialité avec une chanteuse/musicienne country.

Petite restauration sur place.

Tout public pour danser ou écouter.

Sur réservation 10 €, sur place 12 €. +33 6 86 73 41 61 Country Dancers Bar-le-Duc

