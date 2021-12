Saint-Léon-sur-l'Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Dordogne, Saint-Léon-sur-l'Isle Bal country Saint-Léon-sur-l’Isle Saint-Léon-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-l'Isle

Bal country Saint-Léon-sur-l’Isle, 16 janvier 2022, Saint-Léon-sur-l'Isle. Bal country Saint-Léon-sur-l’Isle

2022-01-16 14:00:00 – 2022-01-16 18:00:00

Saint-Léon-sur-l’Isle Dordogne Saint-Léon-sur-l’Isle Pâtisseries offertes, buvette sur place.

De 14h à 18h (ouverture des portes à 13h30), salle des fêtes.

Tarif d’entrée : 6 €

Saint-Léon-sur-l’Isle

