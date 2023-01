BAL COUNTRY Mamers Mamers Catégories d’Évènement: Mamers

BAL COUNTRY
Place Carnot Salle des fêtes Mamers Sarthe
2023-02-26 14:00:00 – 2023-02-26 19:00:00

2023-02-26 14:00:00 – 2023-02-26 19:00:00

Salle des fêtes Place Carnot

Mamers

Sarthe Venez danser et vous amuser au son de la musique country lors de ce bal animé par Anthony.

Chapeaux, bottes et bonne humeur au programme !

Entrée : 6€

Boissons et gâteaux en vente sur place Mamers Country Family vous invite à son bal country ! countrymamersfamily@gmail.com Salle des fêtes Place Carnot Mamers

