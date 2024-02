Bal Country Salle des fêtes La Coucourde, dimanche 3 mars 2024.

Bal Country Salle des fêtes La Coucourde Drôme

L’association de danse country vous invite à son bal. Accessible à tous et sans limite d’âge, pour bouger et vous dépenser, découvrir de nouvelles musiques et surtout, passez un bon moment.

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 14:00:00

fin : 2024-03-03

Salle des fêtes Rue Royale

La Coucourde 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

L’événement Bal Country La Coucourde a été mis à jour le 2024-02-20 par Montélimar Tourisme Agglomération