Oise Andeville Le samedi 10 décembre 2022 au gymnase, organisé par les Texas’Dancers d’Andeville : – 15h30 ouverture des portes – 16h00 début du bal, – buvette et petite restauration sur place avec café et thé offerts Renseignements et réservations au : 06 81 33 20 43 ou : texasdancersdandeville@gmail.com Le samedi 10 décembre 2022 au gymnase, organisé par les Texas’Dancers d’Andeville : – 15h30 ouverture des portes – 16h00 début du bal, – buvette et petite restauration sur place avec café et thé offerts Renseignements et réservations au : 06 81 33 20 43 ou : texasdancersdandeville@gmail.com texasdancersdandeville@gmail.com +33 6 81 33 20 43 Andeville Texas Dancers

