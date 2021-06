Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer, Manche Bal country en plein air Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

Manche

Bal country en plein air Gouville-sur-Mer, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Gouville-sur-Mer. Bal country en plein air 2021-07-10 15:00:00 15:00:00 – 2021-07-10 22:00:00 22:00:00

Gouville-sur-Mer Manche Bal country en plein air. Apporter ses chaises. Parking de la plage. gouvillelinedance@laposte.net +33 6 82 26 08 65 dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer, Manche Autres Lieu Gouville-sur-Mer Adresse Ville Gouville-sur-Mer lieuville 49.09732#-1.58101