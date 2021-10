Pauillac Pauillac Gironde, Pauillac Bal country CD Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Bal country CD Pauillac, 27 novembre 2021, Pauillac. Bal country CD 2021-11-27 20:00:00 – 2021-11-27 Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet

Pauillac Gironde Pauillac EUR 6 Venez participer et danser au bal country à la salle des fêtes, organisé par les Rodeodancers de Pauillac.

Ouverture des portes à 19h30

Petite restauration sur place. Venez participer et danser au bal country à la salle des fêtes, organisé par les Rodeodancers de Pauillac.

Ouverture des portes à 19h30

Petite restauration sur place. +33 6 84 61 74 10 Venez participer et danser au bal country à la salle des fêtes, organisé par les Rodeodancers de Pauillac.

Ouverture des portes à 19h30

Petite restauration sur place. Rodeo dancers Pauillac dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Pauillac Autres Lieu Pauillac Adresse Salle des fêtes 23 rue Edouard de Pontet Ville Pauillac lieuville 45.20279#-0.75054