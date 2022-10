Bal Country Cabannes Cabannes Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Place du 8 Mai 1945 Cabannes Bouches-du-Rhne

2022-10-22 18:30:00 – 2022-10-22

Bouches-du-Rhne Cabannes EUR 7 7 Bal Country organisé par l’association Jiminy Country.

Animé par Gilles : Playlist et danse à la demande.



