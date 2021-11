Bal Country avec les Texas Dancers Pujo-le-Plan, 11 décembre 2021, Pujo-le-Plan.

Bal Country avec les Texas Dancers Pujo-le-Plan

2021-12-11 – 2021-12-11

Pujo-le-Plan Landes Pujo-le-Plan

Les Texas Dancers de Pujo adorent le Far West mais ont aussi un grand coeur, ils vous convient ce samedi à un Bal ouvert à tous au profit de « Ma Maison Bleue » lieu d’échange pour les enfants avec handicap et leurs parents, 226 avenue Foch à Mont de Marsan.

C’est l occasion de découvrir la country, vous initier au camel walk et au heel fan et de faire une bonne action.

On vous attend nombreux.

+33 7 85 57 79 40

©texasdancers

Pujo-le-Plan

dernière mise à jour : 2021-11-26 par OT Landes d’Armagnac