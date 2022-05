BAL COUNTRY

2022-05-14 – 2022-05-14 Soirée country organisée par le Foyer rural, animée par Triny et Alain.

Restauration sur place. Soirée country organisée par le Foyer rural, animée par Triny et Alain.

