Bal costumé de Mandarine Salle des fêtes Giberville, samedi 23 mars 2024.

Bal costumé de Mandarine Salle des fêtes Giberville Calvados

Mandarine fera danser petits et grands dans l’esprit des bals folks traditionnels les danses collectives sont des moments privilégiés de convivialité qui nous ouvrent aux autres et à nous-mêmes.

Le mélange des âges, la rencontre avec des personnes qui ne font pas partie de notre entourage familier, le contact physique (de plus en plus rare aujourd’hui), tout concourt à une plus grande richesse des liens qui nous relient aux autres et au monde.

Chaque Bal de Mandarine est un moment unique de fête et de convivialité.

Dans ce nouveau bal, les danseurs vont beaucoup voyager (dans l’espace, au Far West, à la piscine ou sur le bord d’un volcan) et rencontrer toute une galerie de personnages hauts en couleur un loup qui s’ennuie, une grenouille ballerine, un extraterrestre, des pêcheurs aux filets bien garnis…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 15:00:00

fin : 2024-03-23 16:00:00

Salle des fêtes 14 rue de l’Eglise

Giberville 14730 Calvados Normandie culture@giberville.fr

