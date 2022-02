Bal costumé Centre Chorégraphique National d’Orléans, 9 mars 2022, Orleans.

### Bal costumé avec Balkis Moutashar, chorégraphe, Sonia Darbois et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, interprètes, de _De tête en cape_ ### Mercredi 9 mars, 14h30-16h — 10 € / 8 € carte CCNO Pour les enfants de 5 à 10 ans Apporter un costume ou un accessoire. Un bal costumé emmené par les danseur•euse•s et la chorégraphe de De tête en cape : à partir des costumes de chacun•e, nous entrerons dans la danse en mêlant princes, princesses, animaux et super-héro•ine•s, gestes personnels et mouvements de la pièce transmis par les danseur•euse•s. En solo ou en groupe, en « battle » ou en farandole, ce sera l’occasion de rencontres improbables et de mélanges étonnants ! ☺ Balkis Moutashar a tout d’abord suivi des études de philosophie, pendant lesquelles elle travaille sur «Le mouvement et la danse» (mémoire de maîtrise, 1998) avec Michel Guérin. Elle se forme ensuite à la danse contemporaine au Centre chorégraphique de Montpellier (formation Exerce, 2001). Pratiquant l’improvisation et familière de la performance, elle aime cependant visiter des univers disparates, et travaille autant dans des compagnies de Music-Hall avec plumes et paillettes qu’avec des chorégraphes tels que Didier Théron (Actes sans paroles, 2001), Pierre Droulers (Appartement, 2004), Claudia Triozzzi (Nightshade, 2007), des compagnies de théâtre comme la compagnie de la Commune à Saint-Etienne (Géographie(s) Variable(s), 2012) ou des musiciens, notamment le DJ et compositeur Jeff Mills au Musée du Louvre à Paris (From life to death and back, 2015/2017). Elle mène entre 2002 et 2009 différents travaux personnels explorant des territoires entre la danse et les arts plastiques, puis décide de créer sa compagnie, animée par un amour du mouvement contemporain et le désir de participer à son écriture, regardant la complexité du monde à partir de ses multiples expériences. Parallèlement à son propre travail, elle collabore pour la chorégraphie à la création de Sosie(s), de la metteur en scène Julie Kretzschmar, et continue son travail d’interprète, pour le musicien Jeff Mills, la chorégraphe DD Dorvillier, ou participant au Gala de Jérôme Bel pour le festival de Marseille. ★ Spectacle ★ _De tête en cape_ de Balkis Moutashar mardi 8 mars, 20h Théâtre Gérard Philipe à Orléans – La Source ✌ Atelier parents / enfants ✌ avec l’équipe de _De tête en cape_ de Balkis Moutashar samedi 5 mars, 14h30-16h CCNO ☞ RÉSERVATIONS En ligne : ccn-orleans.com/voulez-vous-danser/ateliers-et-cours/bal-costume Par téléphone 02 38 62 41 00 Sur place aux horaires d’ouverture

