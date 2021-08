Saint-Louis-de-Montferrand Lancement saison SIVOC Gironde, Saint-Louis-de-Montferrand Bal Contemporain intergénérationnel Lancement saison SIVOC Saint-Louis-de-Montferrand Catégories d’évènement: Gironde

Lancement saison SIVOC, le dimanche 26 septembre à 15:00

Un événement festif et familial au cours duquel le public est invité à découvrir la pratique de la danse, à s’approprier des courtes chorégraphies accessibles à tous, au son des standards de la musique Pop, Rock, Funk. Suivi d’un apéritif offert par le Syndicat Intercommunal à Vocation Culturelle.

Entrée libre – pass sanitaire obligatoire

