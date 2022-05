Bal contemporain et Flashmob – Mois Parisien du Handicap Parvis de la Mairie du 14e Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Bal contemporain et Flashmob – Mois Parisien du Handicap Parvis de la Mairie du 14e, 21 juin 2022, Paris. Le mardi 21 juin 2022

de 20h00 à 22h00

. gratuit Le public est libre de se présenter le jour-même. Pour plus d’informations et pour recevoir une vidéo de la chorégraphie en amont, nous écrire : direction.ideesbaladeuses@gmail.com

Pour la fête de la musique, la compagnie Idées Baladeuses vous invite à apprendre une chorégraphie festive lors d’un bal contemporain/flashmob ! La compagnie Idées Baladeuses convie à son bal inclusif, dans le cadre Mois Parisien du Handicap, toute personne souhaitant danser et partager un moment festif le soir de la fête de la musique. Enfants, adultes, débutant·es et danseurs·euses confirmé·es de toute condition physique sont bienvenu·es ! De 20h à 21h, nous vous proposerons un court échauffement et apprendrons une chorégraphie thématique puis de 21h à 21h30 nous danserons ensemble ce flashmob pour conclure en beauté. Après le swing, les paillètes et le funk en 2018, 19 et 20, nous vous réservons une surprise tout aussi entrainante quant à l’univers de ce bal. Le bal des Idées Baladeuses est précédé d’une performance dansée et d’une jam avec la Compagnie Les Chemins de la danse pour une soirée dansante et solidaire totale. Parvis de la Mairie du 14e 2 place Ferdinand Bruno 75014 Paris Contact : direction.ideesbaladeuses@gmail.com https://www.facebook.com/ideesbaladeuses https://www.facebook.com/ideesbaladeuses https://www.cie-ideesbaladeuses.fr/flashmob

@Mairiedu14 @MPH14 Photo souvenir du premier flashmob inclusif des Idées Baladeuses

