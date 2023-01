BAL CONCERT O’GADJO Campan, 3 février 2023, Campan Campan.

CAMPAN Salle des fêtes Campan Hautes-Pyrénées Salle des fêtes CAMPAN

0 EUR Buvette et restauration sur place – Des crêpes, des crêpes des crêpes & des galettes ! Et plein de bonnes choses à boire évidemment :)

Informations et bénévolat (avec tarif préférentiel) : Ras.l.Bal@mailo.com ou auprès de Damien 0647585370

Soirée spéciale Chandeleur !

Des musiciens incroyables, attirés par la douce odeur des crêpes, nous font l’honneur d’un Bal Trad Métissé à Campan ♥ (salle des fêtes)

PROGRAMME :

18h00-19h00 : Bal des enfants – avec “Les Pastourelles Chois” de Campan, accompagnés par Alain Isla !(entrée libre et gratuite)

19h15 -20h00 : initiation aux danses traditionnelles d’ici et d’ailleurs avec “La Baronne Polissonne” – Chorale des Baronnies voisines, des chants à danser de tous horizons, entonnés par les jolies voix de nos contrées (entrée libre et gratuite)

20h00-22h00 : “Bal O’Gadjo” – Musique Traditionnelle et métissée

“Un concert sans frontières empreint de cultures balkanique et méditerranéenne au service d’un bal folk toujours vivant, créatif et dansant ! ”

“Un beau voyage qui alterne habilement chants, improvisations inspirées, mélodies à plusieurs voix”

22h00-23h30 : “Raphaël Mateos” Harpe et chant

“Une merveille d’inspiration et de sonorités à découvrir absolument”

A partir de 23h30 : Bœuf Acoustique ! Musiciens, à vos instruments !

Ras.l.Bal@mailo.com +33 6 47 85 53 70

