Bal concert Les cornichons Missery, 7 mai 2022, Missery.

Bal concert Les cornichons Cité du verbe 19, grande rue Missery

2022-05-07 – 2022-05-07 Cité du verbe 19, grande rue

Missery Côte-d’Or Missery

5 5 EUR Avec ce bal-concert, « la Malle en CartoOn » a l’ambition de faire découvrir au public plus jeune les œuvres des chanteurs fantaisistes. Chansons sur lesquelles leurs parents et grands-parents ont dansé et chanté.

Donner à entendre au public plus âgé une relecture de ces œuvres en employant le lexique musical actuel. Ainsi les titres phares de Bobby Lapointe, Nino Ferrer, Plastic Bertrand, les Rita Mitsouko, Richard Gotainer sont revisités avec les outils de la musique actuelle : samplers, loops, beatbox, guitare électrique saturée, …

A l’origine de ce projet, Thomas Tettamanzi poursuit dans ses différents projets un travail sur la jubilation. La joie vive, intense, expansive, communicative … Les créations théâtrales de la Malle en CartoOn explorent la jubilation que les enfants peuvent ressentir et partager en jouant la comédie.

La notion de partage, d’échange d’énergie, de connexion entre les générations prend une place prépondérante dans l’écriture de ses spectacles, intégrant de nombreuses références à destination du public adulte et en gardant à l’esprit de toujours toucher les « petits comme les grands » en déployant une énergie débordante, communicative pleine de fantaisie.

Cette manifestation est proposée dans le cadre de la programmation “Art & Scènes, la saison culturelle 100% Côte d’Or”.

+33 3 80 84 47 17

Avec ce bal-concert, « la Malle en CartoOn » a l’ambition de faire découvrir au public plus jeune les œuvres des chanteurs fantaisistes. Chansons sur lesquelles leurs parents et grands-parents ont dansé et chanté.

Donner à entendre au public plus âgé une relecture de ces œuvres en employant le lexique musical actuel. Ainsi les titres phares de Bobby Lapointe, Nino Ferrer, Plastic Bertrand, les Rita Mitsouko, Richard Gotainer sont revisités avec les outils de la musique actuelle : samplers, loops, beatbox, guitare électrique saturée, …

A l’origine de ce projet, Thomas Tettamanzi poursuit dans ses différents projets un travail sur la jubilation. La joie vive, intense, expansive, communicative … Les créations théâtrales de la Malle en CartoOn explorent la jubilation que les enfants peuvent ressentir et partager en jouant la comédie.

La notion de partage, d’échange d’énergie, de connexion entre les générations prend une place prépondérante dans l’écriture de ses spectacles, intégrant de nombreuses références à destination du public adulte et en gardant à l’esprit de toujours toucher les « petits comme les grands » en déployant une énergie débordante, communicative pleine de fantaisie.

Cette manifestation est proposée dans le cadre de la programmation “Art & Scènes, la saison culturelle 100% Côte d’Or”.

Cité du verbe 19, grande rue Missery

dernière mise à jour : 2022-04-30 par