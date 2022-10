Bal Concert Dansant, 5 novembre 2022, .

Bal Concert Dansant



2022-11-05 – 2022-11-05

Pour notre première soirée amis danseurs nous avons vu les choses en grand car c’est Fred Cruveiller Blues Band qui jouera sur la scène de Villeneuve « Le Fred Cruveiller Blues Band est parvenu en quelques années à s’imposer comme une valeur sûre de la scène blues française. Créé au départ sur une évidence autant musicale qu’amicale, le groupe, formé par Fred Cruveiller à la guitare et Eric Petznic à la batterie, prend toute sa dimension en 2016 avec l’arrivée de Laurent Basso à la basse. Dès lors, le FCBB ne cessera de monter en puissance, écumant les festivals et clubs majeurs de la scène blues nationale et internationale. Puis, en janvier 2022, le power trio décide de se muer en quartet avec un nouvel atout, Federico Verteramo. Ce guitariste et chanteur argentin, réputé sur le circuit sud-américain et européen, a accompagné quelques grandes figures du blues comme Tail Dragger , James Harman ou Rip Lee Pryor. Autant dire que le FCBB se dote d’une arme redoutable pour s’épaissir, s’enrichir, et surtout se faire plaisir ! Quart de finale International Blues Challenge Memphis 2019 /1er Prix Blues Challenge Français 2018 /2ème Prix Rendez-vous de l’Erdre 2016/ Prix Bain de Blues 2016 /Prix So Blues 2016. »

Amis danseurs soyez prêts, ils nous préparents des sets parfaits pour fouler le parquet de notre très belle salle de Villeneuve.

+ toutes danses entre les sets.

Venez danser à Villeneuve au concert de Fred Cruveiller Blues Band.

ya_ka_danser@hotmail.fr

