Bal concert cajun Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73)

Bal concert cajun Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73), 25 février 2022, . Bal concert cajun

Espace Bellevarde, Challes-les-Eaux (73), le vendredi 25 février à 21:00

Bal concert de musique cajun avec le groupe BAYOU D’CHALLES le 25 février 2022 à 21 heures, Salle Bellevarde à Challes les Eaux. Musique populaire de Louisiane. Guitares, percussion, violon, mélodéon. Vous pourrez danser sur cette musique riche aux influences diverses. Entrée libre, participation au chapeau. *source : événement [Bal concert cajun](https://agendatrad.org/e/35500) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Libre – Participation au chapeau

organisé par Cajun music des Savoie Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73) Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T21:00:00 2022-02-25T23:30:00

Détails Autres Lieu Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73) Adresse Avenue du Parc Espace Bellevarde, 73190 Challes-les-Eaux, France lieuville Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73)

Espace Bellevarde,Challes-les-Eaux (73) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//