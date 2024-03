Bal – Concert au Balkanic – Tours 83, Rue Colbert, Tours (37) Tours, samedi 23 mars 2024.

Folle messe et bal des émotions, La Ciguë prend ses racines dans les Chapelles abandonnées du Berry.Inspiré.es par leur terre natale, Chloé (Grande) et Etienne (Toukan Toukan) revisitent les danses folkloriques. Entre chants atemporels et bourrées endiablées, l’harmonie des cordes s’ancre dans la lourdeur des peaux, les effets s’empilent et distordent l’acoustique des sons pour réveiller l’âme des mauvaises graines. Entrée gratuiteSamedi 23 MarsLieu : Le Balkanic83 rue Colbert 37000 Tours

