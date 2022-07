Bal champêtre Jaure, 12 août 2022, Jaure.

Bal champêtre

Parc du Tilleul Place du Tilleul Jaure Dordogne

2022-08-12 – 2022-08-12

Place du Tilleul Parc du Tilleul

Jaure

Dordogne

Bal gratuit animé par 6 musiciens, « Les derniers Trouvères » (groupe de musique médiévale et musique folk), et apéritif dînatoire (assiette grillades et accompagnement, tarif 14 €, sur réservation).

RDV dès 18h, sous le Tilleul à danser.

Autour du Tilleul 06 85 73 92 41

Autour du Tilleul

