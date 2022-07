Bal champêtre du 13 juillet Hochfelden Hochfelden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Hochfelden Célébrez la Fête Nationale à Hochfelden, les festivités débutent la veille : à partir de 20h15, cortège au départ du cimetière de Hochfelden pour participer à la remise de médailles sur la Place du Général Koenig. Ensuite, le bal champêtre ouvrira ses portes aux étangs de pêche suivi par un feu d’artifice ! Restauration et buvette sur place, animation musicale assurée. +33 3 88 89 07 89 Célébrez la Fête Nationale à Hochfelden, les festivités débutent la veille : à partir de 20h15, cortège au départ du cimetière de Hochfelden pour participer à la remise de médailles sur la Place du Général Koenig. Ensuite, le bal champêtre ouvrira ses portes aux étangs de pêche suivi par un feu d’artifice ! Restauration et buvette sur place, animation musicale assurée. Hochfelden

