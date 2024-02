BAL BRETON VENDEEN ESPACE SEVRIA La Haie-Fouassière, samedi 17 février 2024.

BAL BRETON VENDEEN ESPACE SEVRIA La Haie-Fouassière Loire-Atlantique

La Ridondaine vous convie au grand bal breton, samedi 17 février, de 20h à 1h, Espace Sèvria.

Groupe Asio répertoire composé de reprises d’airs traditionnels et de compositions originales. ASIO prend son inspiration dans le Marais Breton Vendéen et revisite de façon surprenante les chansons du répertoire collecté. Olmaro Duo deux accordéonistes aux airs chaleureux et pleins d’entrain, Kastelodenn qui joue et chante de très nombreuses danses de Basse et de Haute-Bretagne. 9 9 EUR.

Début : 2024-02-17 20:00:00

fin : 2024-02-17 01:00:00

ESPACE SEVRIA Boulevard Verlynde

La Haie-Fouassière 44690 Loire-Atlantique Pays de la Loire la.ridondaine.44@gmail.com

