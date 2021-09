Bressolles Bressolles Allier, Bressolles Bal Bressolles Bressolles Catégories d’évènement: Allier

Bressolles

Bal Bressolles, 2 octobre 2021, Bressolles. Bal 2021-10-02 22:30:00 22:30:00 – 2021-10-02 Salle des fêtes 5 place de l’église

Bressolles Allier Bressolles EUR 5 7 Bal à Bressolles animé par Mouv’03. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Bressolles Autres Lieu Bressolles Adresse Salle des fêtes 5 place de l'église Ville Bressolles lieuville 46.53042#3.31695