Marseille Aglaé & Sidonie Bouches-du-Rhône, Marseille Bal Brésilien avec Bem Brazil Sextet Aglaé & Sidonie Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Bal Brésilien avec Bem Brazil Sextet Aglaé & Sidonie, 13 novembre 2021, Marseille. Bal Brésilien avec Bem Brazil Sextet

Aglaé & Sidonie, le samedi 13 novembre à 20:00

Aglaé & Sidonie, Bière Académy et Opéra Zoizo s’associent pour un nouveau bal dans la rue Beauvau avec le groupe de musique brésilienne Bem Brazil Sextet. Le quartet Bem Brasil s’agrandit en formule sextet pour un Bal de rue placé sous le signe des musiques du Brésil. Le programme est on ne peut plus simple et plaisant : danser toute la soirée au son des Choros, Sambas, Forros Xotes e Baiões, Ijexa, Coco, Samba de roda, Arrasta pé, Frevo… toute une panoplie de rythmes aussi stimulants que variés interprétés par une équipe au top avec : Maga : Chant Grégoire Gérin : Clarinette, percussions, chant Matthew Bumgardner : Trombone Seba Yahia : Guitare, accordéon, chant Louise Levayer : Pandeiro, percussions Thibaut Guériaux : Percussions, chant Restauration et boissons dans les lieux organisateurs. Si la météo est contre nous, le bal sera reporté au printemps ! ♫♫♫ Aglaé & Sidonie 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T20:00:00 2021-11-13T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Aglaé & Sidonie Adresse 18 rue Beauvau, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Aglaé & Sidonie Marseille