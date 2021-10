Paris Sylvie CHENUT île de France, Paris Bal Brassens Modern’Trad Sylvie CHENUT Paris Catégories d’évènement: île de France

ACE15 et le Hall de la chanson vous invite à danser et vous amuser lors du bal qu’ils organisent dimanche 3 octobre à 15h30 devant le kiosque du parc Brassens – Paris XVe. Au son d’un orchestre jouant des arrangements de musiques de Brassens, venez danser et vous amuser en suivant les chorégraphies imaginées par le Hall de la chanson. Vous aimez danser et vous aimez Brassens ? Le bal Brassens Modern’Trad, qui aura lieu dans le cadre du Centenaire de la naissance de Georges Brassens, est fait pour vous. Organisé par l’association ACE15 (association qui pilote les Journées Brassens et de la chanson française dont ce sera la 34e édition cette année) en partenariat avec le Hall de la chanson, ce bal aura lieu dans le parc Brassens – Paris XVe le samedi 3 octobre à 15h30. Sur des arrangements de chansons de Brassens joué par un orchestre, les participants se laisseront entraîner dans des chorégraphies que leur monteront les danseurs du Hall de la chanson et des personnes ayant participé aux 3 répétitions (prochaine et dernière répétitions le dimanche 26 septembre sous la halle aux chevaux – 104 rue Brancion – Paris XVe). Venez nombreux vous amusez le 3 octobre, quel que soit vôtre âge ! Événements -> Soirée / Bal Sylvie CHENUT 107 rue Leblanc Paris 75015

Ligne 13 – station Porte de Vanves 89 et 95 T3 – station Brassens

