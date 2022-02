Bal-Bœuf de l’Yvette Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91)

Bal-Bœuf de l’Yvette Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91), 23 avril 2022, . Bal-Bœuf de l’Yvette

Espace Val de Gif, Gif-sur-Yvette (91), le samedi 23 avril à 18:00

Auberge espagnole Grand Boeuf dansant, amenez votre instrument, et vos pieds ! Le Bal-Bœuf sera précédé d’un atelier de musique d’ensemble, avec Isabelle Blô. [Appuyez ici pour plus d’informations](https://isablocontact7.wixsite.com/isabelleblo/post/stage-de-musique-d-ensemble-samedi-23-avril-2022). *source : événement [Bal-Bœuf de l’Yvette](https://agendatrad.org/e/35303) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

libre

avec Grand Bœuf Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91) 8, Route de l’Abbaye Espace Val de Gif, 91190 Gif-sur-Yvette, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T18:00:00 2022-04-23T23:30:00

Détails Autres Lieu Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91) Adresse 8, Route de l'Abbaye Espace Val de Gif, 91190 Gif-sur-Yvette, France lieuville Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91)

Espace Val de Gif,Gif-sur-Yvette (91) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//