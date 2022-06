Bal Bischoffsheim Bischoffsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bischoffsheim

Bal Bischoffsheim, 2 juillet 2022, Bischoffsheim. Bal

Place Saint-Remy Bischoffsheim Bas-Rhin

2022-07-02 20:00:00 – 2022-07-02 23:00:00 Bischoffsheim

Bas-Rhin Bischoffsheim Fête de l’été avec Alsace DJ Team, organisée par l’Harmonie Concorde de Bischoffsheim. Bar & restauration (tartes flambées / pizza, barbecue, frites, …) sur place durant la soirée. Fête de l’été avec Alsace DJ Team, organisée par l’Harmonie Concorde de Bischoffsheim.

Bar et restauration sur place durant la soirée. +33 6 72 47 87 28 Fête de l’été avec Alsace DJ Team, organisée par l’Harmonie Concorde de Bischoffsheim. Bar & restauration (tartes flambées / pizza, barbecue, frites, …) sur place durant la soirée. Bischoffsheim

dernière mise à jour : 2022-06-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Bischoffsheim Other Lieu Bischoffsheim Adresse Place Saint-Remy Bischoffsheim Bas-Rhin Ville Bischoffsheim lieuville Bischoffsheim Departement Bas-Rhin

Bischoffsheim Bischoffsheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bischoffsheim/

Bal Bischoffsheim 2022-07-02 was last modified: by Bal Bischoffsheim Bischoffsheim 2 juillet 2022 Place Saint-Remy Bischoffsheim Bas-Rhin

Bischoffsheim Bas-Rhin