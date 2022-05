Bal avec Tournefeuille Trad Band Salle du Foyer des ainés,Tournefeuille (31)

Salle du Foyer des ainés, Tournefeuille (31), le vendredi 13 mai à 20:30

Le Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs vous invite à un bal trad animé par son groupe maison Tournefeuille Trad Band (TTB). Une initiation à quelques danses basques (Carnaval de Lanz, Axuri Beltza, Kax Karrot selon le temps disponible) sera proposée lors du bal, initiation animée par Françoise Farenc bien connue dans le milileu de la danse traditionnelle. Renseignements: 06 88 94 07 96 05 61 85 97 32 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt LES CHÊNES (300 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures jusqu’à 1:20 *source : événement [Bal avec Tournefeuille Trad Band](https://agendatrad.org/e/36518) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Participation libre

organisé par Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs Salle du Foyer des ainés,Tournefeuille (31) Maison des associations Salle du Foyer des ainés, 31170 Tournefeuille, France

