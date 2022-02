Bal avec Sooz X et Turfu 105,Lotissement Quai des Entreprises,Maubec (84), 25 février 2022, .

Bal avec Sooz X et Turfu

105, Lotissement Quai des Entreprises, Maubec (84), le vendredi 25 février à 20:30

SOOZ X : Bienvenue dans une expérience multidimensionnelle nommée **SOOZ X.** Vous êtes « spectacteurs» invités à un grand bal participatif mêlant des éléments de la pop culture pour la forme et à la culture alternative pour le fond. Ce soir, ils sont deux “aux manettes” : 2 DJ-chanteurs : Gwenaël Coffy et Ottilie B. C’est parti pour une parenthèse live spatio-temporelle. Le mouvement appelle le mouvement, alors dansons ! A NOTER : ce projet live est à l’origine formé par 4 artistes (comme annoncé dans notre agenda papier) : 2 DJ-chanteurs, un danseur-vidéaste et un artiste visuel, pour une version immersive SOOZ-X (XL). En raison du contexte sanitaire et de ses aléas, nous vous proposons la version « SOOZ X (duo) ». La performance vidéo-mapping et l’interaction danse n’ont pas pu être maintenues. Mais soyez-en sûr, l’essence même du projet reste la même « bal techno-trad » : un concert-bal et des images à danser, pour nous évader ! TUFU : Facile à écouter, très facile à danser, mais pas facile à faire! Le duo futuriste **Turfu** relève avec une simplicité déconcertante le pari de mêler les rythmes dansants de l’accor-déon et les répétitions abstraites de l’électronique. Quelque chose d’instinctif, de tribal nous pousse ici dans cette fête cosmique où tout se mélange allègrement. Absorbés par le dancefloor et illuminés par le mapping, 50/50 entre trad et club, on ne choisit pas, on y va ! *source : événement [Bal avec Sooz X et Turfu](https://agendatrad.org/e/35567) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

11 € Réduit 9 € Mini 5 €

avec Sooz-X et Turfu

105,Lotissement Quai des Entreprises,Maubec (84) 105, Lotissement Quai des Entreprises, 84660 Maubec, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T20:30:00 2022-02-25T23:30:00