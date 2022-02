Bal avec Rémi Geffroy septet ODYSSEUS + invités Ferme de la harpe,Rennes (35)

On se retrouve à 21h au Parquet de Bal de Rennes pour une grande soirée avec – Supernovas – Aurélien Claranbaux solo – Rémi Geffroy et toute son équipe d’Odysseus (7 musiciens sur scène !) Entrée : 12 euros Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans Réservation obligatoire (jauge limitée) [Réserver dès maintenant !](https://www.billetweb.fr/remi-geffroy-odysseus-aurelien-claranbaux-solo-et-supernovas?fbclid=IwAR19gVd9JEPkuZO8f6NTepmCQeXq4ASGXx71tKNZpR4RPrQOhsxxEMNk_Aw) *source : événement [Bal avec Rémi Geffroy septet ODYSSEUS + invités](https://agendatrad.org/e/35315) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

