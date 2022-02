Bal avec Patin-Couffin , Adrien Villeneuve et Franck Ferrero Centre Culturel Salle Jean Ferrat,Le Passage (47), 19 mars 2022, .

Bal avec Patin-Couffin , Adrien Villeneuve et Franck Ferrero

Centre Culturel Salle Jean Ferrat, Le Passage (47), le samedi 19 mars à 21:00

Bal organisé à la suite d’ un stage de scottish , le même jour … Tous renseignements 06 76 31 33 22 ***Patin -Couffin:*** **Un accordéon qui vrombit , une clarinette qui encanaille, une voix qui chante le Languedoc : c ‘ est le point de départ du bal . Mais point de “Patin- Couffin” sans que Bruno Sentou et Aimé Brees n ‘ y ajoutent ces airs qui titillent. Et voilà que les danseurs glissent – en un tour de valse -des tribulations amoureuses du populaire lodèvois à l ‘ ambiance feutrée des clubs de jazz parisiens . Aux percussions : Matthieu Vies ..** **EN AVANT LA ZIZIQUE ET PATIN-COUFFIN…** ***Adrien Villeneuve:*** **Adrien , passionné et spécialiste de la Boha ,possède un jeu généreux, virtuose et dont la cadence incite à la danse. Ce soir: musique avec ses élèves bohaires en stage ce jour .** ***Franck Ferrero* :** **Le VIOLON : Franck Ferrero est titulaire d’ un CA de musique traditionnelle ,donne des cours au Conservatoire occitan de Toulouse , à l’ ISDAT , à Culturas d’ Òc en Lot et Garonne . Il joue dans le groupe ” Bassacada”** **Un repas est proposé** : salade de pâtes , poulet fermier ,salade -fromage , dessert ,vin et café compris:13€ … Chacun apporte assiette , verre et couverts manifestation organisée dans les conditions sanitaires du moment *source : événement [Bal avec Patin-Couffin , Adrien Villeneuve et Franck Ferrero ](https://agendatrad.org/e/34833) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

10€ réduit 6€

organisé par Culturas d’òc en Lot-et-Garonne

Centre Culturel Salle Jean Ferrat,Le Passage (47) Avenue de Consuegra Centre Culturel Salle Jean Ferrat, 47520 Le Passage, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T01:00:00