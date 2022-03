Bal avec orchestre Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Salle Mosaic, le dimanche 20 mars à 14:00

La piste de danse de Mosaic – La Salle vous attend, le dimanche 20 mars, à l’occasion d’un bal ! Un après-midi à danser sur les airs du Kriss Orchestra, avec une buvette au top pour reprendre des forces. Il ne manque plus que vous ! Ouverture des portes à 14h 3.50€ (étudiants, moins de 18 ans et demandeurs d’emploi) / 6.50€ (plein tarif) Plus d’infos au 02 31 32 33 22.

Le dimanche 20 mars à Mosaic ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux

