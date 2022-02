Bal avec orchestre Salle Mosaic Lisieux Catégories d’évènement: Calvados

Salle Mosaic, le dimanche 27 février à 14:30

On vous donne rendez-vous le dimanche 27 février pour le tout premier bal de l’année 2022. Venez vous dépenser sur la piste de danse, et effectuer vos plus beaux pas sur les mélodies de l’orchestre ! – INFOS PRATIQUES – Ouverture des portes à 14h Pass sanitaire obligatoire. Plus d’infos au 02 31 32 33 22

3,50€ tarif réduit / 6,50€ plein tarif

La piste de Mosaic est à vous le dimanche 27 février ! Salle Mosaic 13 Boulevard Pasteur 14100 Lisieux Lisieux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-27T14:30:00 2022-02-27T18:00:00

