C’est un peu tôt pour tout vous dire, mais on va danser ! Réservez la date et les détails arriveront : horaires, tarifs, repas… – Après-midi : **Stage de danses du Sud-Ouest** avec Géraldine Constans-Wallon – Soir : **Bal** avec [Nòu](https://benoitroblin.jimdofree.com/n%C3%B2u/) Vous aurez à boire dont le gingembre maison. **C’est qui Nòu** ? *Bal néo-aquitain**Musique traditionnelle dans lequel la bourrée côtoie l’avant-deux et le rondeau. Un bal riche de variétés de danses mené par Arnaud Bibonne à la boha (cornemuse des Landes de Gascogne) et au chant, Benoît Roblin à la vielle à roue et Hervé Capel à l’accordéon chromatique. Le son est massif, les bourdons se fondent dans les mélodies à danser, les harmonies subtiles viennent colorer l’ensemble, tout ça avec un groove et une énergie sans failles.* **C’est qui Géraldine ?** *Une spécialiste des danses gasconnes, pédagogue et joyeuse qui s’adaptera aux participants.* *Renseignements :* abribus.montlaur@gmail.com *source : événement [Bal avec Nòu](https://agendatrad.org/e/36173) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

