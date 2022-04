bal avec Loop,Trad & Emmaüs à St Hilaire la Treille Chez Jen,Saint-Hilaire-la-Treille (87)

Samedi 30 avril, Jennifer ouvre les portes de sa maison pour un électrobal endiablé à la basse électrique avec Loop, Trad & Emmaüs. Soyez bienvenus, avec vos plats et boissons à partager. Si vous venez d’un peu loin, prenez le temps! Il y a de quoi être logé sur place, ou avec votre véhicule sur notre terrain, ou même sur la place du village. C’est encore un peu rustique, mais c’est bien sympa quand même. Il y a même de bons matelas pour les premiers inscrits! Et la campagne limousine est bien belle en avril. *source : événement [bal avec Loop,Trad & Emmaüs à St Hilaire la Treille](https://agendatrad.org/e/36460) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

au Chapeau, conseillé 10€

