Auditorium de l’Agora, Saint-Laurent-de-Chamousset (69), le samedi 8 janvier 2022 à 18:00

***Chantons dans les Monts*** se clôture avec la venue du groupe ***La Vielha*** à l’occasion d’une soirée de bal trad chanté à Saint-Laurent de Chamousset pour le plus grand plaisir de nos oreilles et de nos gambettes. Ce bal clôture le projet *Chantons dans les Monts*, il est l’occasion pour les stagiaires de chanter sur scène aux côté de *La Vielha*, et pour les habitants de venir danser les danses traditionnelles du massif central pendant une soirée, au son du violon, de l’accordéon et de la voix. Évènement GRATUIT, ouvert à tous Le “burger d’ici” sera sur place dans son camion. Il nous régalera toute la soirée avec ses Burgers maison, de la bière locale et autres spécialités ! 18H-19H30 : initiation aux danses de bal, ouverte à TOUS 19H30 “pause burger”. Retrouvailles pour trinquer et prendre des forces avant le bal 21H début du bal *source : événement [Bal avec la Vielha](https://agendatrad.org/e/35101) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Auditorium de l’Agora,Saint-Laurent-de-Chamousset (69) 1, Chemin du Lavoir Auditorium de l’Agora, 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-08T18:00:00 2022-01-08T23:30:00