Bal avec Ibiliz, toro et fuego et bataille de confettis, 31 juillet 2022, .

Bal avec Ibiliz, toro et fuego et bataille de confettis

2022-07-31 21:00:00 – 2022-07-31 00:30:00

EUR 0 0 Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

Ce soir c’est le groupe Ibiliz qui met le feu. Depuis plus de 20 ans, en trio, ils sillonnent les scènes du Pays Basque. Ce groupe de rock festif est une valeur sûre qui ne va pas manquer de créer cette belle ambiance qui nous a tant manquée.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada.

Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

Ce soir c’est le groupe Ibiliz qui met le feu. Depuis plus de 20 ans, en trio, ils sillonnent les scènes du Pays Basque. Ce groupe de rock festif est une valeur sûre qui ne va pas manquer de créer cette belle ambiance qui nous a tant manquée.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada.

Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

Ce soir c’est le groupe Ibiliz qui met le feu. Depuis plus de 20 ans, en trio, ils sillonnent les scènes du Pays Basque. Ce groupe de rock festif est une valeur sûre qui ne va pas manquer de créer cette belle ambiance qui nous a tant manquée.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada.

Ibiliz

dernière mise à jour : 2022-02-23 par