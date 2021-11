Bal avec HK à Narbonne (11) Domaine l’Angel, 27 novembre 2021, Armissan.

Rendez-vous **samedi 27 novembre à partir de 14h** au domaine l’Angel pour un bal ensoleillé, fraternel et dansant avec les Artisans du Nous ! **14h00 : ouverture des portes** **15h – 16h30 : bal avec HK** Des temps d’échanges autour d’un verre seront proposés par le domaine l’Angel et les Artisans du Nous avant et après le bal. Accès libre et sans inscription, dans la limite de la capacité d’accueil du lieu (jauge estimée à 500 personnes). Participation libre et de soutien au chapeau : pour celles et ceux qui le veulent et qui le peuvent nous mettrons une caisse de solidarité à disposition en soutien aux artistes et à l’organisation technique de l’événement. A vot’ bon coeur ! :) Adresse : Domaine l’Angel – RD 31 entre Narbonne et Armissan [https://www.facebook.com/domaineangel/](https://www.facebook.com/domaineangel/)

Accès libre et sans réservation – participation de soutien au chapeau

Bal des Artisans du Nous au domaine l’Angel !

Domaine l’Angel 31 rd 11110 Armissan Armissan Aude



