Bal avec Echoo, toro et fuego et bataille de confettis

2022-07-10 21:00:00 – 2022-07-10 00:30:00

EUR 0 0 Les bals sont de retour ! Tous les dimanches soirs, en juillet et août, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

Ce soir c’est le groupe Echoo qui met le feu, avec les plus grands tubes des années 50 à nos jours. Des guitares électrisées pour vous faire revivre les plus grands solos qui ont marqué l’histoire de la musique. Des voix en harmonie pour chanter avec vous les grands classiques et les derniers hits, le tout enchaîné et rythmé avec énergie pour un spectacle détonnant

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 22h30, celui que l’on ne présente plus : le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada.

Echoo

dernière mise à jour : 2022-02-23 par