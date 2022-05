Bal avec Chaï Salle des fêtes,Plaine-et-Vallées (79)

Salle des fêtes, Plaine-et-Vallées (79), le vendredi 3 juin à 20:30

Bal trad avec Chaï (Bal de granit) – **Benoit Guerbigny** accordéon diatonique et goule / **Baptiste Loosfelt** violon et goule / **Corentin Boizot-Blaise** violon et goule Trois cailloux nous bousculent, nous égratignent en nous propulsant dans un mouvement tourbillonnant de convivialité et d’énergies que d’aucuns appelleraient bal. Sons du Poitou aux esthétiques rugueuses où deux violons, un accordéon et trois goules se frottent pour un bal traditionnel au son résolument moderne. Une musique de territoire aux arrangements sauvages. *source : événement [Bal avec Chaï ](https://agendatrad.org/e/36191) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T23:00:00

