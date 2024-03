Bal avec Begi Beltz, toro et fuego et bataille de confettis Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, dimanche 4 août 2024.

Tous les dimanches soirs, en juillet et août à 21h30, un groupe de bal viendra ambiancer la Place Louis XIV.

L’orchestre Begi Beltz est composé de quatre musiciens expérimentés, tous issus de plusieurs formation de bal.

David Batteur-Chanteur, David (pas le même) Bassiste, Laura Accordéoniste-Claviers et Matthieu Guitariste-Chanteur sauront s’adapter et animer toutes vos soirées forts d’un large répertoire énergique, festif, actuel et varié.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à St Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands ! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 23h00, celui que l’on ne présente plus le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-04 21:30:00

fin : 2024-08-04 00:30:00

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

