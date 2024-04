Bal au moulin Superphosphate à Thoré-la-Rochette Thoré-la-Rochette, samedi 21 septembre 2024.

SUPERPHOSPHATE c’est un bal électro-trad, une rêverie 8 bits, comme une grosse boum de fin du monde. À regarder, à écouter, à danser. Un bal réalisé en collaboration avec Notes Vagabondes.

Bal au moulin Superphosphate à Thoré-la-Rochette. SUPERPHOSPHATE est un hymne aux danses populaires au sens large, proposant un répertoire allant de la polka au maloya, de la valse au zouk love. Pour cela, les instruments acoustiques (saxophone, accordéon et violon) s’accordent avec d’autres, beaucoup plus électroniques et souvent curieux (samplers, talkbox, bidules et clavier d’ordinateur…). Un dispositif vidéo vient soutenir les propositions musicales pour créer un univers visuel tantôt poétique, tantôt nerd et psychédélique. 1010 10 EUR.

