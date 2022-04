Bal au Moulin avec Diatocello Zone i,Thoré-la-Rochette (41)

Bal au Moulin avec Diatocello Zone i,Thoré-la-Rochette (41), 14 mai 2022, . Bal au Moulin avec Diatocello

Zone i , Thoré-la-Rochette (41), le samedi 14 mai à 19:00

19h : Initiation avec Léo & Bahia 21h : Bal avec le Duo Diatocello (Amélie Denarié – Les Zéoles- & Mathieu Mitéran) 23h : Boeuf (Amenez vos instruments !) Sur le magnifique site en plein air du Moulin de la Fontaine, au bord du Loir. Bal SUR paquet et SOUS chapiteau Buvette et petite restauration de produits locaux Visite du labyrinthe et des expos compris dans le tarif Venez nombreu-ses ! *source : événement [Bal au Moulin avec Diatocello](https://agendatrad.org/e/36512) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)* avec Diatocello Zone i,Thoré-la-Rochette (41) moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette Zone i , 41100 Thoré-la-Rochette, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:00:00

Détails Autres Lieu Zone i,Thoré-la-Rochette (41) Adresse moulin de la Fontaine 41100 Thoré-la-Rochette Zone i , 41100 Thoré-la-Rochette, France lieuville Zone i,Thoré-la-Rochette (41)

Zone i,Thoré-la-Rochette (41) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//