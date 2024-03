Bal au kiosque avec The Stampers, Toro de Fuego et bataille de confettis Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, dimanche 25 août 2024.

Bal avec le groupe de rock The Stampers, originaire de la Côte Basque et crée il y a une vingtaine d’année. Le répertoire est compris entre Rock’ n’ Roll, Soul et Rythm and blues.

Jason Waters prof de chant, (New-Yorkais )

Olivier Pelfigues batteur (Tom Principato, Miguel M, etc..)

Antoine Vierny basse ( Amar Sundy, Tony Allen etc.. ), prof de basse Rockschool.

Didier Duffourc Guitares (The Stores ) fondateur du groupe.

TORO DE FUEGO ET BATAILLE DE CONFETTIS

C’est la tradition à Saint Jean de Luz, la fameuse bataille de confettis, à partir de 21h et jusqu’au bout de la nuit… Pour les petits, et les plus grands !!! Sachets en vente dans les cabanes sur la Place Louis XIV.

Ne manquez pas à 23h, celui que l’on ne présente plus le Toro de Fuego, un spectacle pyrotechnique unique accompagné de sa fameuse musique Granada. 0 0 EUR.

Place Louis XIV Kiosque

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

