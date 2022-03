BAL AU GRAND ROND Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BAL AU GRAND ROND Toulouse, 24 avril 2022, Toulouse. BAL AU GRAND ROND ROND POINT BOULINGRIN Boulingrin Toulouse

2022-04-24 15:00:00 – 2022-04-24 19:00:00 ROND POINT BOULINGRIN Boulingrin

Toulouse Haute-Garonne L’association Simbora vous propose d’investir le Kiosque du Grand Rond le dimanche 24 avril pour une après midi dansante !

Au programme : DJ + Concert Live Les beaux jours arrivent ! Et avec eux l’envie de jouer et danser dehors ! asso.simbora@gmail.com L’association Simbora vous propose d’investir le Kiosque du Grand Rond le dimanche 24 avril pour une après midi dansante !

Au programme : DJ + Concert Live ROND POINT BOULINGRIN Boulingrin Toulouse

dernière mise à jour : 2022-03-11 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse ROND POINT BOULINGRIN Boulingrin Ville Toulouse lieuville ROND POINT BOULINGRIN Boulingrin Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

BAL AU GRAND ROND Toulouse 2022-04-24 was last modified: by BAL AU GRAND ROND Toulouse Toulouse 24 avril 2022 Haute-Garonne toulouse

Toulouse Haute-Garonne