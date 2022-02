Bal au Grand Rond Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31)

Bal au Grand Rond Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31), 24 avril 2022, . Bal au Grand Rond

Kiosque dans le parc du grand Rond, Toulouse (31), le dimanche 24 avril à 15:00

Les beaux jours arrivent ! Et avec eux l’envie de jouer et danser dehors ! L’association Simbora vous propose d’investir le Kiosque du Grand Rond (Toulouse) le dimanche 24 avril pour une après midi dansante ! Au programme : DJ + Concert LivePlus d’infos à venir ! Simbora !! Crédit Photo : Céline Lajeunie *source : événement [Bal au Grand Rond](https://agendatrad.org/e/35527) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Prix libre

organisé par Simbora Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31) Square Boulingrin Kiosque dans le parc du grand Rond, 31000 Toulouse, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-24T15:00:00 2022-04-24T19:00:00

Détails Autres Lieu Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31) Adresse Square Boulingrin Kiosque dans le parc du grand Rond, 31000 Toulouse, France lieuville Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31)

Kiosque dans le parc du grand Rond,Toulouse (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//